NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
El tipo de cambio de NUMG de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.23, mientras que el máximo ha alcanzado 49.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUMG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NUMG hoy?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) se evalúa hoy en 49.37. El instrumento se negocia dentro de 49.23 - 49.45; el cierre de ayer ha sido 49.31 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NUMG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF se evalúa actualmente en 49.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.54% y USD. Monitoree los movimientos de NUMG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NUMG?
Puede comprar acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) al precio actual de 49.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.37 o 49.67, mientras que 9 y 0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NUMG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NUMG?
Invertir en Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 36.74 - 51.60 y el precio actual 49.37. Muchos comparan 1.33% y 13.73% antes de colocar órdenes en 49.37 o 49.67. Estudie los cambios diarios de precios de NUMG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
El precio más alto de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) en el último año ha sido 51.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.74 - 51.60, una comparación con 49.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
El precio más bajo de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) para el año ha sido 36.74. La comparación con los actuales 49.37 y 36.74 - 51.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NUMG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NUMG?
En el pasado, Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.31 y 9.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.31
- Open
- 49.23
- Bid
- 49.37
- Ask
- 49.67
- Low
- 49.23
- High
- 49.45
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 1.33%
- Cambio a 6 meses
- 13.73%
- Cambio anual
- 9.54%