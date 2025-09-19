КотировкиРазделы
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

49.37 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUMG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.23, а максимальная — 49.45.

Следите за динамикой Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUMG сегодня?

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) сегодня оценивается на уровне 49.37. Инструмент торгуется в пределах 49.23 - 49.45, вчерашнее закрытие составило 49.31, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUMG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 49.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.54% и USD. Отслеживайте движения NUMG на графике в реальном времени.

Как купить акции NUMG?

Вы можете купить акции Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) по текущей цене 49.37. Ордера обычно размещаются около 49.37 или 49.67, тогда как 9 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUMG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUMG?

Инвестирование в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 36.74 - 51.60 и текущей цены 49.37. Многие сравнивают 1.33% и 13.73% перед размещением ордеров на 49.37 или 49.67. Изучайте ежедневные изменения цены NUMG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) за последний год составила 51.60. Акции заметно колебались в пределах 36.74 - 51.60, сравнение с 49.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) за год составила 36.74. Сравнение с текущими 49.37 и 36.74 - 51.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUMG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUMG?

В прошлом Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.31 и 9.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.23 49.45
Годовой диапазон
36.74 51.60
Предыдущее закрытие
49.31
Open
49.23
Bid
49.37
Ask
49.67
Low
49.23
High
49.45
Объем
9
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
13.73%
Годовое изменение
9.54%
06 октября, понедельник