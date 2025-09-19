- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
Курс NUMG за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.23, а максимальная — 49.45.
Следите за динамикой Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NUMG
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- Is Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) a Strong ETF Right Now?
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUMG сегодня?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) сегодня оценивается на уровне 49.37. Инструмент торгуется в пределах 49.23 - 49.45, вчерашнее закрытие составило 49.31, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUMG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 49.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.54% и USD. Отслеживайте движения NUMG на графике в реальном времени.
Как купить акции NUMG?
Вы можете купить акции Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) по текущей цене 49.37. Ордера обычно размещаются около 49.37 или 49.67, тогда как 9 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUMG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUMG?
Инвестирование в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 36.74 - 51.60 и текущей цены 49.37. Многие сравнивают 1.33% и 13.73% перед размещением ордеров на 49.37 или 49.67. Изучайте ежедневные изменения цены NUMG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) за последний год составила 51.60. Акции заметно колебались в пределах 36.74 - 51.60, сравнение с 49.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) за год составила 36.74. Сравнение с текущими 49.37 и 36.74 - 51.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUMG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUMG?
В прошлом Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.31 и 9.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.31
- Open
- 49.23
- Bid
- 49.37
- Ask
- 49.67
- Low
- 49.23
- High
- 49.45
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 13.73%
- Годовое изменение
- 9.54%