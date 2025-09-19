- Visão do mercado
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
A taxa do NUMG para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.23 e o mais alto foi 49.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NUMG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NUMG hoje?
Hoje Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) está avaliado em 49.37. O instrumento é negociado dentro de 49.23 - 49.45, o fechamento de ontem foi 49.31, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUMG em tempo real.
As ações de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF está avaliado em 49.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.54% e USD. Monitore os movimentos de NUMG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NUMG?
Você pode comprar ações de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) pelo preço atual 49.37. Ordens geralmente são executadas perto de 49.37 ou 49.67, enquanto 9 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUMG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NUMG?
Investir em Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 36.74 - 51.60 e o preço atual 49.37. Muitos comparam 1.33% e 13.73% antes de enviar ordens em 49.37 ou 49.67. Estude as mudanças diárias de preço de NUMG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
O maior preço de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) no último ano foi 51.60. As ações oscilaram bastante dentro de 36.74 - 51.60, e a comparação com 49.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
O menor preço de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) no ano foi 36.74. A comparação com o preço atual 49.37 e 36.74 - 51.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUMG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUMG?
No passado Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.31 e 9.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.31
- Open
- 49.23
- Bid
- 49.37
- Ask
- 49.67
- Low
- 49.23
- High
- 49.45
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 1.33%
- Mudança de 6 meses
- 13.73%
- Mudança anual
- 9.54%