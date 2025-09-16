- Panoramica
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
Il tasso di cambio NUMG ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.23 e ad un massimo di 49.36.
Segui le dinamiche di Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NUMG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NUMG oggi?
Oggi le azioni Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF sono prezzate a 49.27. Viene scambiato all'interno di 49.23 - 49.36, la chiusura di ieri è stata 49.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUMG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF pagano dividendi?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF è attualmente valutato a 49.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUMG.
Come acquistare azioni NUMG?
Puoi acquistare azioni Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF al prezzo attuale di 49.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.27 o 49.57, mentre 5 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUMG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NUMG?
Investire in Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 36.74 - 51.60 e il prezzo attuale 49.27. Molti confrontano 1.13% e 13.50% prima di effettuare ordini su 49.27 o 49.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUMG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Il prezzo massimo di Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF nell'ultimo anno è stato 51.60. All'interno di 36.74 - 51.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Il prezzo più basso di Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) nel corso dell'anno è stato 36.74. Confrontandolo con gli attuali 49.27 e 36.74 - 51.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUMG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUMG?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.31 e 9.32%.
- Chiusura Precedente
- 49.31
- Apertura
- 49.23
- Bid
- 49.27
- Ask
- 49.57
- Minimo
- 49.23
- Massimo
- 49.36
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 1.13%
- Variazione Semestrale
- 13.50%
- Variazione Annuale
- 9.32%