货币 / NUMG
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

49.37 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NUMG汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点49.23和高点49.45进行交易。

关注Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NUMG股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF股票今天的定价为49.37。它在49.23 - 49.45范围内交易，昨天的收盘价为49.31，交易量达到9。NUMG的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF目前的价值为49.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.54%和USD。实时查看图表以跟踪NUMG走势。

如何购买NUMG股票？

您可以以49.37的当前价格购买Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在49.37或49.67附近，而9和0.28%显示市场活动。立即关注NUMG的实时图表更新。

如何投资NUMG股票？

投资Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF需要考虑年度范围36.74 - 51.60和当前价格49.37。许多人在以49.37或49.67下订单之前，会比较1.33%和。实时查看NUMG价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF的最高价格是51.60。在36.74 - 51.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF的绩效。

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF（NUMG）的最低价格为36.74。将其与当前的49.37和36.74 - 51.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUMG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUMG股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.31和9.54%中可见。

日范围
49.23 49.45
年范围
36.74 51.60
前一天收盘价
49.31
开盘价
49.23
卖价
49.37
买价
49.67
最低价
49.23
最高价
49.45
交易量
9
日变化
0.12%
月变化
1.33%
6个月变化
13.73%
年变化
9.54%
06 十月, 星期一