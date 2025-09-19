- Übersicht
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von NUMG hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.23 bis zu einem Hoch von 49.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NUMG heute?
Die Aktie von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) notiert heute bei 49.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.23 - 49.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.31 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von NUMG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NUMG Dividenden?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF wird derzeit mit 49.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUMG zu verfolgen.
Wie kaufe ich NUMG-Aktien?
Sie können Aktien von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) zum aktuellen Kurs von 49.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.37 oder 49.67 platziert, während 9 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUMG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NUMG-Aktien?
Bei einer Investition in Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 36.74 - 51.60 und der aktuelle Kurs 49.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.33% und 13.73%, bevor sie Orders zu 49.37 oder 49.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUMG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Der höchste Kurs von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) im vergangenen Jahr lag bei 51.60. Innerhalb von 36.74 - 51.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) im Laufe des Jahres betrug 36.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.37 und der Spanne 36.74 - 51.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUMG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NUMG statt?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.31 und 9.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.31
- Eröffnung
- 49.23
- Bid
- 49.37
- Ask
- 49.67
- Tief
- 49.23
- Hoch
- 49.45
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.33%
- 6-Monatsänderung
- 13.73%
- Jahresänderung
- 9.54%