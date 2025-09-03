FiyatlarBölümler
Dövizler / NOC
NOC: Northrop Grumman Corporation

572.91 USD 1.02 (0.18%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NOC fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 565.50 ve Yüksek fiyatı olarak 576.15 aralığında işlem gördü.

Northrop Grumman Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
565.50 576.15
Yıllık aralık
426.24 600.99
Önceki kapanış
573.93
Açılış
569.12
Satış
572.91
Alış
573.21
Düşük
565.50
Yüksek
576.15
Hacim
1.019 K
Günlük değişim
-0.18%
Aylık değişim
-3.30%
6 aylık değişim
11.14%
Yıllık değişim
8.47%
21 Eylül, Pazar