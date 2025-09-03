Dövizler / NOC
NOC: Northrop Grumman Corporation
572.91 USD 1.02 (0.18%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NOC fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 565.50 ve Yüksek fiyatı olarak 576.15 aralığında işlem gördü.
Northrop Grumman Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
565.50 576.15
Yıllık aralık
426.24 600.99
- Önceki kapanış
- 573.93
- Açılış
- 569.12
- Satış
- 572.91
- Alış
- 573.21
- Düşük
- 565.50
- Yüksek
- 576.15
- Hacim
- 1.019 K
- Günlük değişim
- -0.18%
- Aylık değişim
- -3.30%
- 6 aylık değişim
- 11.14%
- Yıllık değişim
- 8.47%
21 Eylül, Pazar