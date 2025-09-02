CotizacionesSecciones
Divisas / NOC
Volver a Acciones

NOC: Northrop Grumman Corporation

577.24 USD 2.40 (0.41%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NOC de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 576.39, mientras que el máximo ha alcanzado 581.73.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Northrop Grumman Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NOC News

Rango diario
576.39 581.73
Rango anual
426.24 600.99
Cierres anteriores
579.64
Open
581.21
Bid
577.24
Ask
577.54
Low
576.39
High
581.73
Volumen
512
Cambio diario
-0.41%
Cambio mensual
-2.57%
Cambio a 6 meses
11.98%
Cambio anual
9.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B