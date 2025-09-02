Divisas / NOC
NOC: Northrop Grumman Corporation
577.24 USD 2.40 (0.41%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NOC de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 576.39, mientras que el máximo ha alcanzado 581.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northrop Grumman Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
576.39 581.73
Rango anual
426.24 600.99
- Cierres anteriores
- 579.64
- Open
- 581.21
- Bid
- 577.24
- Ask
- 577.54
- Low
- 576.39
- High
- 581.73
- Volumen
- 512
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- -2.57%
- Cambio a 6 meses
- 11.98%
- Cambio anual
- 9.29%
