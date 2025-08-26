КотировкиРазделы
NOC: Northrop Grumman Corporation

579.64 USD 5.40 (0.94%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOC за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 575.95, а максимальная — 587.22.

Следите за динамикой Northrop Grumman Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
575.95 587.22
Годовой диапазон
426.24 600.99
Предыдущее закрытие
574.24
Open
575.95
Bid
579.64
Ask
579.94
Low
575.95
High
587.22
Объем
1.870 K
Дневное изменение
0.94%
Месячное изменение
-2.17%
6-месячное изменение
12.44%
Годовое изменение
9.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.