Валюты / NOC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NOC: Northrop Grumman Corporation
579.64 USD 5.40 (0.94%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOC за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 575.95, а максимальная — 587.22.
Следите за динамикой Northrop Grumman Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NOC
- Проблемы с двигателем космического корабля Northrop задерживают доставку NASA на МКС
- Northrop spacecraft engine issue delays NASA-ISS delivery
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Northrop Grumman: Strong Backlog And FCF Generation Justify Higher Valuation (NYSE:NOC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Northrop Grumman Corporation (NOC) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Northrop Grumman at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth in Defense
- Pentagon starts process of finding Golden Dome contractors
- Poland Shoots Down Russian Drones, First Direct NATO-Russia Clash Since Ukraine War Began - iShares U.S. Energy ETF (ARCA:IYE), iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA)
- Northrop Secures Deal to Support E-2D Advanced Hawkeye Jets
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- Embraer Signs Deal to Supply A-29 Super Tucano Aircraft to Panama
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
- The Hypersonic Race: How Lockheed Is Driving the Future of War
- 3 Things I Learned at Rocket Lab's LC-3 Launch Pad Grand Opening Last Week
- Boeing's Defense Unit Steers to New Heights on Expanding Backlog
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- L3Harris Wins Deal to Equip Poland's F-16s With Viper Shield EW System
- Do Options Traders Know Something About Northrop Grumman Stock We Don't?
- Lockheed Martin Vs. Northrop: What Government Stakes Could Mean For Defense Stocks (LMT)
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Northrop Secures a Deal for Joint Domain Command and Control System
Дневной диапазон
575.95 587.22
Годовой диапазон
426.24 600.99
- Предыдущее закрытие
- 574.24
- Open
- 575.95
- Bid
- 579.64
- Ask
- 579.94
- Low
- 575.95
- High
- 587.22
- Объем
- 1.870 K
- Дневное изменение
- 0.94%
- Месячное изменение
- -2.17%
- 6-месячное изменение
- 12.44%
- Годовое изменение
- 9.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.