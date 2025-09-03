통화 / NOC
NOC: Northrop Grumman Corporation
572.91 USD 1.02 (0.18%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NOC 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 565.50이고 고가는 576.15이었습니다.
Northrop Grumman Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NOC News
- Lockheed Boosts Defense Tech With Key Microelectronics Partnerships
- 노스럽 그루먼, 대 이디 시스템 계약 4840만 달러 확보
- Northrop Grumman secures $48.4 million contract for counter-IED systems
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Northrop, NASA resolve engine issue on cargo craft, sets ISS docking for Thursday
- 노스럽 그러먼, 해군·육군과 6700만 달러 계약 체결
- Northrop Grumman secures $67 million in Navy and Army contracts
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- 노스롭 우주선 엔진 문제로 NASA-ISS 물자 배송 지연
- Northrop spacecraft engine issue delays NASA-ISS delivery
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Northrop Grumman: Strong Backlog And FCF Generation Justify Higher Valuation (NYSE:NOC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Northrop Grumman Corporation (NOC) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Northrop Grumman at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth in Defense
- Pentagon starts process of finding Golden Dome contractors
- 폴란드, 영공 침범한 러시아 드론 격추···우크라 전쟁 개시 이후 첫 나토·러 직접 충돌
- Poland Shoots Down Russian Drones, First Direct NATO-Russia Clash Since Ukraine War Began - iShares U.S. Energy ETF (ARCA:IYE), iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA)
- Northrop Secures Deal to Support E-2D Advanced Hawkeye Jets
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- Embraer Signs Deal to Supply A-29 Super Tucano Aircraft to Panama
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
일일 변동 비율
565.50 576.15
년간 변동
426.24 600.99
- 이전 종가
- 573.93
- 시가
- 569.12
- Bid
- 572.91
- Ask
- 573.21
- 저가
- 565.50
- 고가
- 576.15
- 볼륨
- 1.019 K
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- -3.30%
- 6개월 변동
- 11.14%
- 년간 변동율
- 8.47%
