NOC: Northrop Grumman Corporation
573.93 USD 3.31 (0.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOC hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 568.32 bis zu einem Hoch von 576.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northrop Grumman Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NOC News
- Northrop Grumman erhält Auftrag über 48,4 Mio. US-Dollar für Systeme zur Sprengfallenabwehr
- Northrop Grumman secures $48.4 million contract for counter-IED systems
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Northrop, NASA resolve engine issue on cargo craft, sets ISS docking for Thursday
- Northrop Grumman sichert sich Marine- und Heeresaufträge im Wert von 67 Mio. US-Dollar
- Northrop Grumman secures $67 million in Navy and Army contracts
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- Führungswechsel bei Flowserve: Alice DeBiasio übernimmt Leitung der Flow Control Division
- Northrop-Raumschiff: Triebwerksfehler bremst ISS-Mission
- Northrop spacecraft engine issue delays NASA-ISS delivery
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Northrop Grumman: Strong Backlog And FCF Generation Justify Higher Valuation (NYSE:NOC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Curtiss-Wright Rewards Shareholders with $200M Repurchase Program Boost
- Northrop Grumman Corporation (NOC) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- Northrop Grumman at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth in Defense
- Pentagon starts process of finding Golden Dome contractors
- Poland Shoots Down Russian Drones, First Direct NATO-Russia Clash Since Ukraine War Began - iShares U.S. Energy ETF (ARCA:IYE), iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS:ITA)
- Northrop Secures Deal to Support E-2D Advanced Hawkeye Jets
- General Dynamics Secures Contract for Submarine Tethered Buoy Systems
- Embraer Signs Deal to Supply A-29 Super Tucano Aircraft to Panama
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
Tagesspanne
568.32 576.98
Jahresspanne
426.24 600.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 577.24
- Eröffnung
- 575.79
- Bid
- 573.93
- Ask
- 574.23
- Tief
- 568.32
- Hoch
- 576.98
- Volumen
- 1.002 K
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- -3.13%
- 6-Monatsänderung
- 11.33%
- Jahresänderung
- 8.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K