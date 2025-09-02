KurseKategorien
Währungen / NOC
Zurück zum Aktien

NOC: Northrop Grumman Corporation

573.93 USD 3.31 (0.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NOC hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 568.32 bis zu einem Hoch von 576.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Northrop Grumman Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NOC News

Tagesspanne
568.32 576.98
Jahresspanne
426.24 600.99
Vorheriger Schlusskurs
577.24
Eröffnung
575.79
Bid
573.93
Ask
574.23
Tief
568.32
Hoch
576.98
Volumen
1.002 K
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
-3.13%
6-Monatsänderung
11.33%
Jahresänderung
8.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K