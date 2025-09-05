Devises / NOC
NOC: Northrop Grumman Corporation
572.91 USD 1.02 (0.18%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NOC a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 565.50 et à un maximum de 576.15.
Suivez la dynamique Northrop Grumman Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NOC Nouvelles
Range quotidien
565.50 576.15
Range Annuel
426.24 600.99
- Clôture Précédente
- 573.93
- Ouverture
- 569.12
- Bid
- 572.91
- Ask
- 573.21
- Plus Bas
- 565.50
- Plus Haut
- 576.15
- Volume
- 1.019 K
- Changement quotidien
- -0.18%
- Changement Mensuel
- -3.30%
- Changement à 6 Mois
- 11.14%
- Changement Annuel
- 8.47%
20 septembre, samedi