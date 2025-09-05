CotationsSections
Devises / NOC
Retour à Actions

NOC: Northrop Grumman Corporation

572.91 USD 1.02 (0.18%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NOC a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 565.50 et à un maximum de 576.15.

Suivez la dynamique Northrop Grumman Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NOC Nouvelles

Range quotidien
565.50 576.15
Range Annuel
426.24 600.99
Clôture Précédente
573.93
Ouverture
569.12
Bid
572.91
Ask
573.21
Plus Bas
565.50
Plus Haut
576.15
Volume
1.019 K
Changement quotidien
-0.18%
Changement Mensuel
-3.30%
Changement à 6 Mois
11.14%
Changement Annuel
8.47%
20 septembre, samedi