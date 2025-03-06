Dövizler / NL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NL: NL Industries Inc
6.05 USD 0.22 (3.51%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NL fiyatı bugün -3.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.01 ve Yüksek fiyatı olarak 6.31 aralığında işlem gördü.
NL Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NL haberleri
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
Günlük aralık
6.01 6.31
Yıllık aralık
5.29 9.27
- Önceki kapanış
- 6.27
- Açılış
- 6.19
- Satış
- 6.05
- Alış
- 6.35
- Düşük
- 6.01
- Yüksek
- 6.31
- Hacim
- 57
- Günlük değişim
- -3.51%
- Aylık değişim
- -7.49%
- 6 aylık değişim
- -22.54%
- Yıllık değişim
- -18.02%
21 Eylül, Pazar