통화 / NL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NL: NL Industries Inc
6.05 USD 0.22 (3.51%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NL 환율이 오늘 -3.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.01이고 고가는 6.31이었습니다.
NL Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NL News
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
일일 변동 비율
6.01 6.31
년간 변동
5.29 9.27
- 이전 종가
- 6.27
- 시가
- 6.19
- Bid
- 6.05
- Ask
- 6.35
- 저가
- 6.01
- 고가
- 6.31
- 볼륨
- 57
- 일일 변동
- -3.51%
- 월 변동
- -7.49%
- 6개월 변동
- -22.54%
- 년간 변동율
- -18.02%
20 9월, 토요일