NL: NL Industries Inc
6.17 USD 0.02 (0.33%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NL para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.05 e o mais alto foi 6.26.
Veja a dinâmica do par de moedas NL Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NL Notícias
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
Faixa diária
6.05 6.26
Faixa anual
5.29 9.27
- Fechamento anterior
- 6.15
- Open
- 6.17
- Bid
- 6.17
- Ask
- 6.47
- Low
- 6.05
- High
- 6.26
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- -5.66%
- Mudança de 6 meses
- -21.00%
- Mudança anual
- -16.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh