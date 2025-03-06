Валюты / NL
NL: NL Industries Inc
6.07 USD 0.18 (2.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NL за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.06, а максимальная — 6.22.
Следите за динамикой NL Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NL
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
Дневной диапазон
6.06 6.22
Годовой диапазон
5.29 9.27
- Предыдущее закрытие
- 6.25
- Open
- 6.08
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 6.06
- High
- 6.22
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- -2.88%
- Месячное изменение
- -7.19%
- 6-месячное изменение
- -22.28%
- Годовое изменение
- -17.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.