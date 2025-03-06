Devises / NL
NL: NL Industries Inc
6.05 USD 0.22 (3.51%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NL a changé de -3.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.01 et à un maximum de 6.31.
Suivez la dynamique NL Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NL Nouvelles
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
Range quotidien
6.01 6.31
Range Annuel
5.29 9.27
- Clôture Précédente
- 6.27
- Ouverture
- 6.19
- Bid
- 6.05
- Ask
- 6.35
- Plus Bas
- 6.01
- Plus Haut
- 6.31
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -3.51%
- Changement Mensuel
- -7.49%
- Changement à 6 Mois
- -22.54%
- Changement Annuel
- -18.02%
