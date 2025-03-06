Währungen / NL
NL: NL Industries Inc
6.15 USD 0.12 (1.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NL hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.13 bis zu einem Hoch von 6.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die NL Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NL News
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
Tagesspanne
6.13 6.31
Jahresspanne
5.29 9.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.27
- Eröffnung
- 6.19
- Bid
- 6.15
- Ask
- 6.45
- Tief
- 6.13
- Hoch
- 6.31
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.91%
- Monatsänderung
- -5.96%
- 6-Monatsänderung
- -21.25%
- Jahresänderung
- -16.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K