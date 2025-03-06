KurseKategorien
Währungen / NL
Zurück zum Aktien

NL: NL Industries Inc

6.15 USD 0.12 (1.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NL hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.13 bis zu einem Hoch von 6.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die NL Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NL News

Tagesspanne
6.13 6.31
Jahresspanne
5.29 9.27
Vorheriger Schlusskurs
6.27
Eröffnung
6.19
Bid
6.15
Ask
6.45
Tief
6.13
Hoch
6.31
Volumen
42
Tagesänderung
-1.91%
Monatsänderung
-5.96%
6-Monatsänderung
-21.25%
Jahresänderung
-16.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K