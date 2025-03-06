Divisas / NL
NL: NL Industries Inc
6.15 USD 0.08 (1.32%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NL de hoy ha cambiado un 1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.09, mientras que el máximo ha alcanzado 6.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NL Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NL News
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
Rango diario
6.09 6.22
Rango anual
5.29 9.27
- Cierres anteriores
- 6.07
- Open
- 6.15
- Bid
- 6.15
- Ask
- 6.45
- Low
- 6.09
- High
- 6.22
- Volumen
- 36
- Cambio diario
- 1.32%
- Cambio mensual
- -5.96%
- Cambio a 6 meses
- -21.25%
- Cambio anual
- -16.67%
