クォートセクション
通貨 / NL
株に戻る

NL: NL Industries Inc

6.27 USD 0.12 (1.95%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NLの今日の為替レートは、1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり6.05の安値と6.34の高値で取引されました。

NL Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NL News

1日のレンジ
6.05 6.34
1年のレンジ
5.29 9.27
以前の終値
6.15
始値
6.16
買値
6.27
買値
6.57
安値
6.05
高値
6.34
出来高
77
1日の変化
1.95%
1ヶ月の変化
-4.13%
6ヶ月の変化
-19.72%
1年の変化
-15.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K