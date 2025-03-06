通貨 / NL
NL: NL Industries Inc
6.27 USD 0.12 (1.95%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NLの今日の為替レートは、1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり6.05の安値と6.34の高値で取引されました。
NL Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NL News
- NL Industries declares special dividend of $0.21 per share
- NL Industries: Dividend Trends Point To More Gains For Longstanding Shareholders (NYSE:NL)
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Trump auto tariffs threaten new supply-price shock
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- What's in Trump's new 25% tariffs on US auto imports?
- The March Fed Meeting And How To Play It
- NL Industries Q4 earnings beat estimates, stock falls 4.3%
1日のレンジ
6.05 6.34
1年のレンジ
5.29 9.27
- 以前の終値
- 6.15
- 始値
- 6.16
- 買値
- 6.27
- 買値
- 6.57
- 安値
- 6.05
- 高値
- 6.34
- 出来高
- 77
- 1日の変化
- 1.95%
- 1ヶ月の変化
- -4.13%
- 6ヶ月の変化
- -19.72%
- 1年の変化
- -15.04%
