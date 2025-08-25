FiyatlarBölümler
Dövizler / NET
Geri dön - Hisse senetleri

NET: Cloudflare Inc Class A

225.85 USD 2.19 (0.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NET fiyatı bugün 0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 222.18 ve Yüksek fiyatı olarak 227.60 aralığında işlem gördü.

Cloudflare Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NET haberleri

Günlük aralık
222.18 227.60
Yıllık aralık
77.80 230.10
Önceki kapanış
223.66
Açılış
223.19
Satış
225.85
Alış
226.15
Düşük
222.18
Yüksek
227.60
Hacim
2.759 K
Günlük değişim
0.98%
Aylık değişim
11.45%
6 aylık değişim
97.82%
Yıllık değişim
182.14%
21 Eylül, Pazar