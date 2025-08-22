クォートセクション
NET: Cloudflare Inc Class A

223.66 USD 9.78 (4.57%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NETの今日の為替レートは、4.57%変化しました。日中、通貨は1あたり215.82の安値と223.78の高値で取引されました。

Cloudflare Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
215.82 223.78
1年のレンジ
77.80 230.10
以前の終値
213.88
始値
216.41
買値
223.66
買値
223.96
安値
215.82
高値
223.78
出来高
3.485 K
1日の変化
4.57%
1ヶ月の変化
10.37%
6ヶ月の変化
95.90%
1年の変化
179.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K