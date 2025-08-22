通貨 / NET
NET: Cloudflare Inc Class A
223.66 USD 9.78 (4.57%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NETの今日の為替レートは、4.57%変化しました。日中、通貨は1あたり215.82の安値と223.78の高値で取引されました。
Cloudflare Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NET News
1日のレンジ
215.82 223.78
1年のレンジ
77.80 230.10
- 以前の終値
- 213.88
- 始値
- 216.41
- 買値
- 223.66
- 買値
- 223.96
- 安値
- 215.82
- 高値
- 223.78
- 出来高
- 3.485 K
- 1日の変化
- 4.57%
- 1ヶ月の変化
- 10.37%
- 6ヶ月の変化
- 95.90%
- 1年の変化
- 179.40%
