NET: Cloudflare Inc Class A
213.88 USD 5.43 (2.48%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NET para hoje mudou para -2.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 208.59 e o mais alto foi 220.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Cloudflare Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
208.59 220.17
Faixa anual
77.80 230.10
- Fechamento anterior
- 219.31
- Open
- 220.16
- Bid
- 213.88
- Ask
- 214.18
- Low
- 208.59
- High
- 220.17
- Volume
- 5.316 K
- Mudança diária
- -2.48%
- Mudança mensal
- 5.54%
- Mudança de 6 meses
- 87.33%
- Mudança anual
- 167.18%
