NET: Cloudflare Inc Class A
225.85 USD 2.19 (0.98%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NET a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 222.18 et à un maximum de 227.60.
Suivez la dynamique Cloudflare Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NET Nouvelles
Range quotidien
222.18 227.60
Range Annuel
77.80 230.10
- Clôture Précédente
- 223.66
- Ouverture
- 223.19
- Bid
- 225.85
- Ask
- 226.15
- Plus Bas
- 222.18
- Plus Haut
- 227.60
- Volume
- 2.759 K
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- 11.45%
- Changement à 6 Mois
- 97.82%
- Changement Annuel
- 182.14%
20 septembre, samedi