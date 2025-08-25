CotationsSections
NET: Cloudflare Inc Class A

225.85 USD 2.19 (0.98%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NET a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 222.18 et à un maximum de 227.60.

Suivez la dynamique Cloudflare Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
222.18 227.60
Range Annuel
77.80 230.10
Clôture Précédente
223.66
Ouverture
223.19
Bid
225.85
Ask
226.15
Plus Bas
222.18
Plus Haut
227.60
Volume
2.759 K
Changement quotidien
0.98%
Changement Mensuel
11.45%
Changement à 6 Mois
97.82%
Changement Annuel
182.14%
