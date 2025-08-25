통화 / NET
NET: Cloudflare Inc Class A
225.85 USD 2.19 (0.98%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NET 환율이 오늘 0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 222.18이고 고가는 227.60이었습니다.
Cloudflare Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
222.18 227.60
년간 변동
77.80 230.10
- 이전 종가
- 223.66
- 시가
- 223.19
- Bid
- 225.85
- Ask
- 226.15
- 저가
- 222.18
- 고가
- 227.60
- 볼륨
- 2.759 K
- 일일 변동
- 0.98%
- 월 변동
- 11.45%
- 6개월 변동
- 97.82%
- 년간 변동율
- 182.14%
