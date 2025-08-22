货币 / NET
NET: Cloudflare Inc Class A
219.31 USD 6.73 (2.98%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NET汇率已更改-2.98%。当日，交易品种以低点218.39和高点225.16进行交易。
关注Cloudflare Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
218.39 225.16
年范围
77.80 230.10
- 前一天收盘价
- 226.04
- 开盘价
- 225.00
- 卖价
- 219.31
- 买价
- 219.61
- 最低价
- 218.39
- 最高价
- 225.16
- 交易量
- 3.813 K
- 日变化
- -2.98%
- 月变化
- 8.22%
- 6个月变化
- 92.09%
- 年变化
- 173.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值