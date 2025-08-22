CotizacionesSecciones
NET: Cloudflare Inc Class A

213.88 USD 5.43 (2.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NET de hoy ha cambiado un -2.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 208.59, mientras que el máximo ha alcanzado 220.17.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Cloudflare Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
208.59 220.17
Rango anual
77.80 230.10
Cierres anteriores
219.31
Open
220.16
Bid
213.88
Ask
214.18
Low
208.59
High
220.17
Volumen
4.706 K
Cambio diario
-2.48%
Cambio mensual
5.54%
Cambio a 6 meses
87.33%
Cambio anual
167.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B