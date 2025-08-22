Divisas / NET
NET: Cloudflare Inc Class A
213.88 USD 5.43 (2.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NET de hoy ha cambiado un -2.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 208.59, mientras que el máximo ha alcanzado 220.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cloudflare Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
208.59 220.17
Rango anual
77.80 230.10
- Cierres anteriores
- 219.31
- Open
- 220.16
- Bid
- 213.88
- Ask
- 214.18
- Low
- 208.59
- High
- 220.17
- Volumen
- 4.706 K
- Cambio diario
- -2.48%
- Cambio mensual
- 5.54%
- Cambio a 6 meses
- 87.33%
- Cambio anual
- 167.18%
