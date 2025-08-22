Währungen / NET
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NET: Cloudflare Inc Class A
223.66 USD 9.78 (4.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NET hat sich für heute um 4.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.82 bis zu einem Hoch von 223.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cloudflare Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NET News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Cloudflare: Triple The Revenue, Still Too Expensive (NYSE:NET)
- Cybersecurity Stocks: Netskope Hikes IPO Price, Aims To Raise $900 Million
- Microsoft seizes 340 websites linked to growing phishing subscription service
- Cloudflare (NET) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Investors Heavily Search Cloudflare, Inc. (NET): Here is What You Need to Know
- Cloudflare: Overdue For A Correction (NYSE:NET)
- Cloudflare, Inc. (NET) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Cloudflare stock hits 52-week high at 219.35 USD
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Zscaler Q4 Preview: Rising On CrowdStrike’s Coattails (NASDAQ:ZS)
- Stifel reiterates Buy rating on Cloudflare stock with $230 price target
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Car Vending Machine Maker Carvana Leads 8 Hot Prospects Onto IBD Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Other Top IBD Screens
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- Cloudflare becomes first CASB to integrate with major AI tools
- Here is What to Know Beyond Why Cloudflare, Inc. (NET) is a Trending Stock
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Inside CIBR: What The First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Offers Investors (NASDAQ:CIBR)
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Cloudflare adds AI security features to Zero Trust platform
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
Tagesspanne
215.82 223.78
Jahresspanne
77.80 230.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 213.88
- Eröffnung
- 216.41
- Bid
- 223.66
- Ask
- 223.96
- Tief
- 215.82
- Hoch
- 223.78
- Volumen
- 3.485 K
- Tagesänderung
- 4.57%
- Monatsänderung
- 10.37%
- 6-Monatsänderung
- 95.90%
- Jahresänderung
- 179.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K