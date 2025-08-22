KurseKategorien
NET: Cloudflare Inc Class A

223.66 USD 9.78 (4.57%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NET hat sich für heute um 4.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 215.82 bis zu einem Hoch von 223.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cloudflare Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NET News

Tagesspanne
215.82 223.78
Jahresspanne
77.80 230.10
Vorheriger Schlusskurs
213.88
Eröffnung
216.41
Bid
223.66
Ask
223.96
Tief
215.82
Hoch
223.78
Volumen
3.485 K
Tagesänderung
4.57%
Monatsänderung
10.37%
6-Monatsänderung
95.90%
Jahresänderung
179.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K