NET: Cloudflare Inc Class A
219.31 USD 6.73 (2.98%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NET за сегодня изменился на -2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 218.39, а максимальная — 225.16.
Следите за динамикой Cloudflare Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
218.39 225.16
Годовой диапазон
77.80 230.10
- Предыдущее закрытие
- 226.04
- Open
- 225.00
- Bid
- 219.31
- Ask
- 219.61
- Low
- 218.39
- High
- 225.16
- Объем
- 3.813 K
- Дневное изменение
- -2.98%
- Месячное изменение
- 8.22%
- 6-месячное изменение
- 92.09%
- Годовое изменение
- 173.97%
