FiyatlarBölümler
Dövizler / NECB
Geri dön - Hisse senetleri

NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock

21.42 USD 0.14 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NECB fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.93 ve Yüksek fiyatı olarak 21.67 aralığında işlem gördü.

NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NECB haberleri

Günlük aralık
20.93 21.67
Yıllık aralık
19.75 31.72
Önceki kapanış
21.28
Açılış
21.30
Satış
21.42
Alış
21.72
Düşük
20.93
Yüksek
21.67
Hacim
249
Günlük değişim
0.66%
Aylık değişim
-3.25%
6 aylık değişim
-6.63%
Yıllık değişim
-19.08%
21 Eylül, Pazar