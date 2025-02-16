货币 / NECB
NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock
20.84 USD 0.16 (0.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NECB汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点20.61和高点21.73进行交易。
关注NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NECB新闻
- NorthEast Community Bancorp declares $0.20 per share special dividend
- Northeast Community Bancorp: Great Returns But Risky Loans (NASDAQ:NECB)
- Northeast Community Bancorp Beats Q2 EPS
- Northeast Community earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- SmarFinancial (SMBK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Northeast Community Bancorp Remains Deeply Undervalued (NECB)
- NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
- NorthEast Bancorp holds annual stockholder meeting
- Northeast Community Bancorp: Decline Creates Buying Opportunity (NASDAQ:NECB)
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- Upside Isn't Over For Northeast Community Bancorp (NASDAQ:NECB)
日范围
20.61 21.73
年范围
19.75 31.72
- 前一天收盘价
- 20.68
- 开盘价
- 20.64
- 卖价
- 20.84
- 买价
- 21.14
- 最低价
- 20.61
- 最高价
- 21.73
- 交易量
- 101
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- -5.87%
- 6个月变化
- -9.15%
- 年变化
- -21.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值