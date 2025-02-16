Валюты / NECB
NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock
20.68 USD 0.28 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NECB за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.51, а максимальная — 20.90.
Следите за динамикой NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NECB
- NorthEast Community Bancorp declares $0.20 per share special dividend
- Northeast Community Bancorp: Great Returns But Risky Loans (NASDAQ:NECB)
- Northeast Community Bancorp Beats Q2 EPS
- Northeast Community earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- SmarFinancial (SMBK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Northeast Community Bancorp Remains Deeply Undervalued (NECB)
- NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
- NorthEast Bancorp holds annual stockholder meeting
- Northeast Community Bancorp: Decline Creates Buying Opportunity (NASDAQ:NECB)
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- Upside Isn't Over For Northeast Community Bancorp (NASDAQ:NECB)
Дневной диапазон
20.51 20.90
Годовой диапазон
19.75 31.72
- Предыдущее закрытие
- 20.96
- Open
- 20.90
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Low
- 20.51
- High
- 20.90
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -6.59%
- 6-месячное изменение
- -9.85%
- Годовое изменение
- -21.87%
