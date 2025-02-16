КотировкиРазделы
NECB
NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock

20.68 USD 0.28 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NECB за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.51, а максимальная — 20.90.

Следите за динамикой NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
20.51 20.90
Годовой диапазон
19.75 31.72
Предыдущее закрытие
20.96
Open
20.90
Bid
20.68
Ask
20.98
Low
20.51
High
20.90
Объем
110
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
-6.59%
6-месячное изменение
-9.85%
Годовое изменение
-21.87%
