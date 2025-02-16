Divisas / NECB
NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock
20.80 USD 0.12 (0.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NECB de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.61, mientras que el máximo ha alcanzado 21.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NECB News
- NorthEast Community Bancorp declares $0.20 per share special dividend
- Northeast Community Bancorp: Great Returns But Risky Loans (NASDAQ:NECB)
- Northeast Community Bancorp Beats Q2 EPS
- Northeast Community earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- SmarFinancial (SMBK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nicolet Bankshares (NIC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Northeast Community Bancorp Remains Deeply Undervalued (NECB)
- NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
- NorthEast Bancorp holds annual stockholder meeting
- Northeast Community Bancorp: Decline Creates Buying Opportunity (NASDAQ:NECB)
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- Upside Isn't Over For Northeast Community Bancorp (NASDAQ:NECB)
Rango diario
20.61 21.73
Rango anual
19.75 31.72
- Cierres anteriores
- 20.68
- Open
- 20.64
- Bid
- 20.80
- Ask
- 21.10
- Low
- 20.61
- High
- 21.73
- Volumen
- 134
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- -6.05%
- Cambio a 6 meses
- -9.33%
- Cambio anual
- -21.42%
