NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock

21.20 USD 0.08 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NECB hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.93 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.93 21.51
Jahresspanne
19.75 31.72
Vorheriger Schlusskurs
21.28
Eröffnung
21.30
Bid
21.20
Ask
21.50
Tief
20.93
Hoch
21.51
Volumen
60
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
-4.25%
6-Monatsänderung
-7.59%
Jahresänderung
-19.91%
