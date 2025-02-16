Währungen / NECB
NECB: NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock
21.20 USD 0.08 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NECB hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.93 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die NorthEast Community Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.93 21.51
Jahresspanne
19.75 31.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.28
- Eröffnung
- 21.30
- Bid
- 21.20
- Ask
- 21.50
- Tief
- 20.93
- Hoch
- 21.51
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- -4.25%
- 6-Monatsänderung
- -7.59%
- Jahresänderung
- -19.91%
