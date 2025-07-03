FiyatlarBölümler
Dövizler / NCPL
NCPL: Netcapital Inc

2.42 USD 0.02 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NCPL fiyatı bugün 0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.31 ve Yüksek fiyatı olarak 2.42 aralığında işlem gördü.

Netcapital Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.31 2.42
Yıllık aralık
1.41 8.75
Önceki kapanış
2.40
Açılış
2.40
Satış
2.42
Alış
2.72
Düşük
2.31
Yüksek
2.42
Hacim
132
Günlük değişim
0.83%
Aylık değişim
24.10%
6 aylık değişim
44.05%
Yıllık değişim
54.14%
21 Eylül, Pazar