NCPL: Netcapital Inc
2.38 USD 0.02 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCPL hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.31 bis zu einem Hoch von 2.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Netcapital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NCPL News
Tagesspanne
2.31 2.40
Jahresspanne
1.41 8.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.40
- Eröffnung
- 2.40
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Tief
- 2.31
- Hoch
- 2.40
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 22.05%
- 6-Monatsänderung
- 41.67%
- Jahresänderung
- 51.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K