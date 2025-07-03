通貨 / NCPL
NCPL: Netcapital Inc
2.40 USD 0.10 (4.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NCPLの今日の為替レートは、4.35%変化しました。日中、通貨は1あたり2.25の安値と2.44の高値で取引されました。
Netcapital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCPL News
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
1日のレンジ
2.25 2.44
1年のレンジ
1.41 8.75
- 以前の終値
- 2.30
- 始値
- 2.30
- 買値
- 2.40
- 買値
- 2.70
- 安値
- 2.25
- 高値
- 2.44
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 4.35%
- 1ヶ月の変化
- 23.08%
- 6ヶ月の変化
- 42.86%
- 1年の変化
- 52.87%
