NCPL: Netcapital Inc
2.42 USD 0.02 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NCPL ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.31 e ad un massimo di 2.42.
Segui le dinamiche di Netcapital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCPL News
Intervallo Giornaliero
2.31 2.42
Intervallo Annuale
1.41 8.75
- Chiusura Precedente
- 2.40
- Apertura
- 2.40
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Minimo
- 2.31
- Massimo
- 2.42
- Volume
- 132
- Variazione giornaliera
- 0.83%
- Variazione Mensile
- 24.10%
- Variazione Semestrale
- 44.05%
- Variazione Annuale
- 54.14%
21 settembre, domenica