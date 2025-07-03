통화 / NCPL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NCPL: Netcapital Inc
2.42 USD 0.02 (0.83%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NCPL 환율이 오늘 0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.31이고 고가는 2.42이었습니다.
Netcapital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCPL News
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Crude Oil Down 1%; Tripadvisor Shares Jump - Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO), Franklin Covey (NYSE:FC)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
일일 변동 비율
2.31 2.42
년간 변동
1.41 8.75
- 이전 종가
- 2.40
- 시가
- 2.40
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- 저가
- 2.31
- 고가
- 2.42
- 볼륨
- 132
- 일일 변동
- 0.83%
- 월 변동
- 24.10%
- 6개월 변동
- 44.05%
- 년간 변동율
- 54.14%
20 9월, 토요일