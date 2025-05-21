FiyatlarBölümler
Dövizler / NBR
Geri dön - Hisse senetleri

NBR: Nabors Industries Ltd

37.59 USD 1.64 (4.18%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NBR fiyatı bugün -4.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.58 ve Yüksek fiyatı olarak 39.50 aralığında işlem gördü.

Nabors Industries Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBR haberleri

Günlük aralık
37.58 39.50
Yıllık aralık
23.27 86.10
Önceki kapanış
39.23
Açılış
38.74
Satış
37.59
Alış
37.89
Düşük
37.58
Yüksek
39.50
Hacim
778
Günlük değişim
-4.18%
Aylık değişim
2.99%
6 aylık değişim
-8.72%
Yıllık değişim
-40.80%
21 Eylül, Pazar