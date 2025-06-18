通貨 / NBR
NBR: Nabors Industries Ltd
39.23 USD 1.32 (3.26%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NBRの今日の為替レートは、-3.26%変化しました。日中、通貨は1あたり39.11の安値と41.17の高値で取引されました。
Nabors Industries Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NBR News
- ヴァルデ・パートナーズ、ネイバーズ・インダストリーズ（NBR）の株式を1280万ドル削減
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Transocean (RIG) Up 5.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Nabors (NBR) Up 5.9% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Investors Should Hold Onto Nabors Stock for Now
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Nabors Divests Quail Tools Business to Superior Energy for $600M
- Nabors sells Quail Tools to Superior Energy for $600 million
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
- Nabors Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nabors (NBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nabors Industries (NBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Nabors Industries earnings missed by $1.89, revenue fell short of estimates
- Nabors: Immense Upside From SANAD IPO Potential And Debt Deleveraging
- Nabors Industries appoints David Tudor to board of directors
- Valaris Limited (VAL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Nabors Industries Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Patterson-UTI (PTEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will Nabors Industries (NBR) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- S&P revises Nabors Industries outlook to negative on refinancing risk
- These Fossil Fuels Stocks Rallied As Senate Passed Trump's Tax, Spending Plan
- Liberty Energy Managing Sector Challenges With Diversification (NYSE:LBRT)
- Nabors Could Turn The Corner In 2026 (NYSE:NBR)
1日のレンジ
39.11 41.17
1年のレンジ
23.27 86.10
- 以前の終値
- 40.55
- 始値
- 41.17
- 買値
- 39.23
- 買値
- 39.53
- 安値
- 39.11
- 高値
- 41.17
- 出来高
- 643
- 1日の変化
- -3.26%
- 1ヶ月の変化
- 7.48%
- 6ヶ月の変化
- -4.74%
- 1年の変化
- -38.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K