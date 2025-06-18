クォートセクション
通貨 / NBR
株に戻る

NBR: Nabors Industries Ltd

39.23 USD 1.32 (3.26%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NBRの今日の為替レートは、-3.26%変化しました。日中、通貨は1あたり39.11の安値と41.17の高値で取引されました。

Nabors Industries Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NBR News

1日のレンジ
39.11 41.17
1年のレンジ
23.27 86.10
以前の終値
40.55
始値
41.17
買値
39.23
買値
39.53
安値
39.11
高値
41.17
出来高
643
1日の変化
-3.26%
1ヶ月の変化
7.48%
6ヶ月の変化
-4.74%
1年の変化
-38.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K