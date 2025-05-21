KurseKategorien
NBR: Nabors Industries Ltd

38.29 USD 0.94 (2.40%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NBR hat sich für heute um -2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.69 bis zu einem Hoch von 39.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nabors Industries Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.69 39.50
Jahresspanne
23.27 86.10
Vorheriger Schlusskurs
39.23
Eröffnung
38.74
Bid
38.29
Ask
38.59
Tief
37.69
Hoch
39.50
Volumen
186
Tagesänderung
-2.40%
Monatsänderung
4.90%
6-Monatsänderung
-7.02%
Jahresänderung
-39.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K