Währungen / NBR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NBR: Nabors Industries Ltd
38.29 USD 0.94 (2.40%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBR hat sich für heute um -2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.69 bis zu einem Hoch von 39.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nabors Industries Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBR News
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Transocean (RIG) Up 5.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Nabors (NBR) Up 5.9% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Investors Should Hold Onto Nabors Stock for Now
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Nabors Divests Quail Tools Business to Superior Energy for $600M
- Nabors sells Quail Tools to Superior Energy for $600 million
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
- Nabors Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nabors (NBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nabors Industries (NBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Nabors Industries earnings missed by $1.89, revenue fell short of estimates
- Nabors: Immense Upside From SANAD IPO Potential And Debt Deleveraging
- Nabors Industries appoints David Tudor to board of directors
- Valaris Limited (VAL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Nabors Industries Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Patterson-UTI (PTEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will Nabors Industries (NBR) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- S&P revises Nabors Industries outlook to negative on refinancing risk
- These Fossil Fuels Stocks Rallied As Senate Passed Trump's Tax, Spending Plan
- Liberty Energy Managing Sector Challenges With Diversification (NYSE:LBRT)
- Nabors Could Turn The Corner In 2026 (NYSE:NBR)
- Nabors stock hits 52-week low at $25.1 amid sharp yearly decline
Tagesspanne
37.69 39.50
Jahresspanne
23.27 86.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.23
- Eröffnung
- 38.74
- Bid
- 38.29
- Ask
- 38.59
- Tief
- 37.69
- Hoch
- 39.50
- Volumen
- 186
- Tagesänderung
- -2.40%
- Monatsänderung
- 4.90%
- 6-Monatsänderung
- -7.02%
- Jahresänderung
- -39.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K