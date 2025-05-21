CotizacionesSecciones
NBR: Nabors Industries Ltd

37.59 USD 1.64 (4.18%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NBR de hoy ha cambiado un -4.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.58, mientras que el máximo ha alcanzado 39.50.

Rango diario
37.58 39.50
Rango anual
23.27 86.10
Cierres anteriores
39.23
Open
38.74
Bid
37.59
Ask
37.89
Low
37.58
High
39.50
Volumen
778
Cambio diario
-4.18%
Cambio mensual
2.99%
Cambio a 6 meses
-8.72%
Cambio anual
-40.80%
21 septiembre, domingo