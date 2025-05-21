Devises / NBR
NBR: Nabors Industries Ltd
37.59 USD 1.64 (4.18%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NBR a changé de -4.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.58 et à un maximum de 39.50.
Suivez la dynamique Nabors Industries Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NBR Nouvelles
Range quotidien
37.58 39.50
Range Annuel
23.27 86.10
- Clôture Précédente
- 39.23
- Ouverture
- 38.74
- Bid
- 37.59
- Ask
- 37.89
- Plus Bas
- 37.58
- Plus Haut
- 39.50
- Volume
- 778
- Changement quotidien
- -4.18%
- Changement Mensuel
- 2.99%
- Changement à 6 Mois
- -8.72%
- Changement Annuel
- -40.80%
20 septembre, samedi