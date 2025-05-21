통화 / NBR
NBR: Nabors Industries Ltd
37.59 USD 1.64 (4.18%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NBR 환율이 오늘 -4.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.58이고 고가는 39.50이었습니다.
Nabors Industries Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
37.58 39.50
년간 변동
23.27 86.10
- 이전 종가
- 39.23
- 시가
- 38.74
- Bid
- 37.59
- Ask
- 37.89
- 저가
- 37.58
- 고가
- 39.50
- 볼륨
- 778
- 일일 변동
- -4.18%
- 월 변동
- 2.99%
- 6개월 변동
- -8.72%
- 년간 변동율
- -40.80%
20 9월, 토요일