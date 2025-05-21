Валюты / NBR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NBR: Nabors Industries Ltd
41.71 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBR за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.17, а максимальная — 42.81.
Следите за динамикой Nabors Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NBR
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Transocean (RIG) Up 5.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Nabors (NBR) Up 5.9% Since Last Earnings Report?
- Here's Why Investors Should Hold Onto Nabors Stock for Now
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Nabors Divests Quail Tools Business to Superior Energy for $600M
- Nabors sells Quail Tools to Superior Energy for $600 million
- Columbia Convertible Securities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:NCIAX)
- Nabors Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nabors (NBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nabors Industries (NBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Nabors Industries earnings missed by $1.89, revenue fell short of estimates
- Nabors: Immense Upside From SANAD IPO Potential And Debt Deleveraging
- Nabors Industries appoints David Tudor to board of directors
- Valaris Limited (VAL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Nabors Industries Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Patterson-UTI (PTEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will Nabors Industries (NBR) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- S&P revises Nabors Industries outlook to negative on refinancing risk
- These Fossil Fuels Stocks Rallied As Senate Passed Trump's Tax, Spending Plan
- Liberty Energy Managing Sector Challenges With Diversification (NYSE:LBRT)
- Nabors Could Turn The Corner In 2026 (NYSE:NBR)
- Nabors stock hits 52-week low at $25.1 amid sharp yearly decline
Дневной диапазон
41.17 42.81
Годовой диапазон
23.27 86.10
- Предыдущее закрытие
- 41.63
- Open
- 41.49
- Bid
- 41.71
- Ask
- 42.01
- Low
- 41.17
- High
- 42.81
- Объем
- 700
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 14.27%
- 6-месячное изменение
- 1.29%
- Годовое изменение
- -34.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.