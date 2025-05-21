КотировкиРазделы
Валюты / NBR
Назад в Рынок акций США

NBR: Nabors Industries Ltd

41.71 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NBR за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.17, а максимальная — 42.81.

Следите за динамикой Nabors Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NBR

Дневной диапазон
41.17 42.81
Годовой диапазон
23.27 86.10
Предыдущее закрытие
41.63
Open
41.49
Bid
41.71
Ask
42.01
Low
41.17
High
42.81
Объем
700
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
14.27%
6-месячное изменение
1.29%
Годовое изменение
-34.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.