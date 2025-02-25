Dövizler / MSGS
MSGS: Madison Square Garden Sports Corp Class A (New)
213.63 USD 1.78 (0.83%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSGS fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 213.56 ve Yüksek fiyatı olarak 216.63 aralığında işlem gördü.
Madison Square Garden Sports Corp Class A (New) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
213.56 216.63
Yıllık aralık
173.26 237.99
- Önceki kapanış
- 215.41
- Açılış
- 216.26
- Satış
- 213.63
- Alış
- 213.93
- Düşük
- 213.56
- Yüksek
- 216.63
- Hacim
- 272
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- 8.90%
- 6 aylık değişim
- 9.51%
- Yıllık değişim
- 3.20%
21 Eylül, Pazar