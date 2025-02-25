FiyatlarBölümler
MSGS
MSGS: Madison Square Garden Sports Corp Class A (New)

213.63 USD 1.78 (0.83%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSGS fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 213.56 ve Yüksek fiyatı olarak 216.63 aralığında işlem gördü.

Madison Square Garden Sports Corp Class A (New) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
213.56 216.63
Yıllık aralık
173.26 237.99
Önceki kapanış
215.41
Açılış
216.26
Satış
213.63
Alış
213.93
Düşük
213.56
Yüksek
216.63
Hacim
272
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
8.90%
6 aylık değişim
9.51%
Yıllık değişim
3.20%
21 Eylül, Pazar