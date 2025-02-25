Devises / MSGS
MSGS: Madison Square Garden Sports Corp Class A (New)
213.63 USD 1.78 (0.83%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MSGS a changé de -0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 213.56 et à un maximum de 216.63.
Suivez la dynamique Madison Square Garden Sports Corp Class A (New). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MSGS Nouvelles
Range quotidien
213.56 216.63
Range Annuel
173.26 237.99
- Clôture Précédente
- 215.41
- Ouverture
- 216.26
- Bid
- 213.63
- Ask
- 213.93
- Plus Bas
- 213.56
- Plus Haut
- 216.63
- Volume
- 272
- Changement quotidien
- -0.83%
- Changement Mensuel
- 8.90%
- Changement à 6 Mois
- 9.51%
- Changement Annuel
- 3.20%
20 septembre, samedi