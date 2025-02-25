CotationsSections
Devises / MSGS
Retour à Actions

MSGS: Madison Square Garden Sports Corp Class A (New)

213.63 USD 1.78 (0.83%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MSGS a changé de -0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 213.56 et à un maximum de 216.63.

Suivez la dynamique Madison Square Garden Sports Corp Class A (New). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSGS Nouvelles

Range quotidien
213.56 216.63
Range Annuel
173.26 237.99
Clôture Précédente
215.41
Ouverture
216.26
Bid
213.63
Ask
213.93
Plus Bas
213.56
Plus Haut
216.63
Volume
272
Changement quotidien
-0.83%
Changement Mensuel
8.90%
Changement à 6 Mois
9.51%
Changement Annuel
3.20%
20 septembre, samedi