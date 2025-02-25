Валюты / MSGS
MSGS: Madison Square Garden Sports Corp Class A (New)
214.87 USD 3.77 (1.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSGS за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 209.11, а максимальная — 215.02.
Следите за динамикой Madison Square Garden Sports Corp Class A (New). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
209.11 215.02
Годовой диапазон
173.26 237.99
- Предыдущее закрытие
- 211.10
- Open
- 211.60
- Bid
- 214.87
- Ask
- 215.17
- Low
- 209.11
- High
- 215.02
- Объем
- 345
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- 9.53%
- 6-месячное изменение
- 10.14%
- Годовое изменение
- 3.80%
