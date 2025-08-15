Dövizler / MOH
MOH: Molina Healthcare Inc
175.19 USD 4.65 (2.59%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MOH fiyatı bugün -2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 174.83 ve Yüksek fiyatı olarak 180.48 aralığında işlem gördü.
Molina Healthcare Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
174.83 180.48
Yıllık aralık
153.03 359.97
- Önceki kapanış
- 179.84
- Açılış
- 179.35
- Satış
- 175.19
- Alış
- 175.49
- Düşük
- 174.83
- Yüksek
- 180.48
- Hacim
- 1.586 K
- Günlük değişim
- -2.59%
- Aylık değişim
- -3.43%
- 6 aylık değişim
- -47.09%
- Yıllık değişim
- -49.31%
21 Eylül, Pazar